Aziatische bosmug ontdekt in Maasmechelen: “Insect is niet gevaarlijk”

Volgens het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) is de vondst van de mug niet verontrustend, maar het toont wel aan dat er steeds meer exotische steekmuggen in België te vinden zijn. Wim Van Bortel van het ITG: “We hadden al weet van een plek in België waar de Aziatische bosmug gevestigd is, dat is rond Namen. Er zijn eerder ook al waarnemingen geweest in Eupen en aan de overkant van de Maas in Nederland."