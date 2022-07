Rottend graan vat vuur: verwoeste silo's in haven van Beiroet dreigen 2 jaar na explosie helemaal in te storten

Dat er nog zoveel graan in de silo's ligt te rotten (volgens sommige bronnen zo'n 3.000 ton tarwe en maïs), roept overigens vragen op bij de Libanese bevolking. Zeker in tijden van groeiende voedselonzekerheid en graantekorten door de oorlog in Oekraïne. Libanon is sterk afhankelijk van de invoer van graan uit Oekraïne. Van al het graan dat Libanon invoert, komt 80 procent uit Oekraïne.

Volgens de overheid was het na de explosie niet mogelijk om het overgebleven graan weg te halen, omdat de silo's daardoor sneller zouden kunnen instorten. Voor de explosie hadden de silo's een capaciteit van meer dan 100.000 ton. Door de verwoesting van de silo's kan Libanon nu maar een reserve voor één maand opslaan.

Een economische crisis, beperkte graanopslag, het stilvallen van de graaninvoer uit Oekraïne: de gevolgen ervan zijn merkbaar in het straatbeeld. Bij bakkers staan mensen in lange rijen uren aan te schuiven voor amper één brood. Er is een tekort aan door de overheid gesubsidieerd brood en op de zwarte markt worden broden aan woekerprijzen verkocht. Door de economische crisis en de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, is de prijs van bloem de voorbije jaren met meer dan 300 procent gestegen in Libanon.