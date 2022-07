De "Renaissance" van Beyoncé: hoe Queen B zichzelf heeft heruitgevonden

"Het is vooral een plaat geworden waar je niet te veel moet bij nadenken", vertelt Radio 1-presentatrice en Beyoncé-fan Ilse Liebens. "Ze heeft de plaat gemaakt tijdens de pandemie en het uitgangspunt was: we moeten uit deze ellende, ik moet mensen wat perspectief bieden. Het is echt een "kom naar de dansvloer en we gaan plezier maken"-album. En dat spreekt iedereen aan, want wie wil dat niet?"

Een rode draad, zoals bij "Lemonade", is er deze keer niet. "Dat was echt een conceptplaat: over racisme, over feminisme, over de ontrouw van haar echtgenoot Jay-Z. Dit is een heel ander gevoel."