CHECK - Neen, deze foto van een ongeval met een wegblokkade van de boerenprotesten is niet in scène gezet

Manouk Loonstijn, woordvoerder van Spie, bevestigt ons dat het wel degelijk om een ongeluk met een van hun auto's van woensdag 27 juli gaat, "gelukkig is onze collega daar zonder kleerscheuren vanaf gekomen". Ook op Twitter bevestigde het bedrijf later de betrokkenheid bij het ongeval.

"De beste man die claimde dat hij met onze auto een ongeval had in februari (Belinfante), is voor zover wij kunnen zien, nooit bij ons in dienst geweest," aldus Loonstijn. "Er werd ook geen ongeval opgetekend in die maand."

Wel vond er in oktober vorig jaar een ongeval plaats een van hun bedrijfswagens, bevestigt de woordvoerder, en ook daarover gaan stemmen op dat het die auto zou zijn die nu geplaatst is in Meppel. Het zijn uiteraard twee dezelfde auto’s, zoals wel vaker het geval is bij bedrijfswagens, maar wie goed kijkt ziet dat de plooi in de motorkap op een andere plaats zit. Bij het ongeval in oktober was de plooi rechter. Ook is te zien dat er in oktober een harde plooi links van het ‘Spie’-logo zat, die nu niet te zien is, terwijl de grote deuken rechts van het logo die nu te zien zijn, in oktober niet bestonden. Ook de schade aan de linkerkoplamp was in oktober vele malen groter dan nu. Deze auto's zijn hetzelfde identiek, maar het gaat wel degelijk om twee verschillende wagens.