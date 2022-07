De Lijn neemt extra maatregelen op traject Brussel-Ninove na aanval op chauffeur

In de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal haalde een busreiziger gisteren zwaar uit naar de chauffeur, op een rit tussen Brussel en Ninove. Tijdens het rijden deelde de reiziger een vuistslag uit, omdat de chauffeur niet gestopt was aan een halte. “De dader had geen halte aangevraagd en tussen twee haltes stoppen mag niet. Al rijdend gaf die persoon een eerste vuistslag in het gezicht van de chauffeur, waarop de bus in de berm belandde”, zegt vakbondsverantwoordelijke bij ACOD Stefaan Laroy. “Toen de bus tot stilstand kwam, deelde die persoon nog enkele rake klappen in het gezicht uit, waarna hij ging lopen.”