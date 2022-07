Van koude douche tot geen stropdas meer dragen: met deze maatregelen willen Europese landen energie besparen

In Italië was men begin juli bezig met een plan op te stellen om minder energie te verbruiken, maar dat plan is nog niet in werking getreden. Net zoals in andere Europese landen zou de verlichting bij monumenten niet meer worden aangezet 's avonds. Er was ook sprake van de verregaande maatregel om alle commerciële activiteiten te stoppen na 19 uur. In Italië zijn winkels vaak 's avonds tot de late uurjes nog open.