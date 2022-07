Extra plaatsen vrijgekomen voor Dodentocht in Bornem

De 53e editie van de Dodentocht in Bornem leek bijna uitverkocht. Maar na controle van alle inschrijvingen, heeft de organisatie toch nog enkele tientallen plaatsen kunnen vrijgeven. Dat vertelt woordvoerder van de Dodentocht llse Robyn: "15 juli hebben we onze inschrijvingen afgesloten, en zijn we die lijst beginnen nakijken. Of er dubbele tussen zitten, of foutjes. Die lijst is nu helemaal opgekuist en er zijn nog enkele plaatsen vrijgekomen." Die tickets staan nu terug ter beschikking op de website van de Dodentocht.