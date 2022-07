Fietser (32) in kritieke toestand na aanrijding met vrachtwagen in Sint-Katelijne-Waver

Aan de Hertstraat in Sint-Katelijne-Waver is er een aanrijding gebeurd tussen een vrachtwagen en een fietser met een kind achterop. De 32-jarige vrouw uit Putte is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het kindje van 1,5 jaar had schaafwonden. De precieze omstandigheden van het ongeval moeten nog worden onderzocht, aldus politiezone Bodukap.