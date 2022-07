Herpes-stam die nu koortslip veroorzaakt terug te voeren op migraties in Bronstijd en nieuwe gewoonte: kussen

"De wereld heeft gezien hoe COVID-19 aan een hoge snelheid muteerde in de loop van weken en maanden. Een virus als herpes evolueert over een veel grotere tijdschaal", zei doctor Charlotte Houldcroft van de University of Cambridge, een van de co-senior auteurs van de studie.

"Gelaatsherpes verstopt zich levenslang in zijn gastheer en wordt enkel overgedragen door oraal contact, zodat mutaties zich traag voordoen in de loop van eeuwen en millennia. We moeten onderzoek doen dat ver teruggaat in de tijd om te begrijpen hoe DNA-virussen zoals dit evolueren", zei ze. "Tot hiertoe gingen de genetische gegevens over herpes echter slechts terug tot 1925."

De onderzoekers hadden dus oudere virusgenomen nodig, maar ondanks het feit dat het virus momenteel algemeen voorkomt bij mensen, bleken die verrassend moeilijk te vinden.

"We screenden oude DNA-stalen van zo'n 3.000 archeologische vondsten en we hadden maar vier treffers voor herpes", zei doctor Meriam Guellil van Tartu Ülikool (TU), de universiteit van Tartu in Estland, een van de hoofdauteurs van de studie.