Houthandelaars zien ongewoon grote vraag naar brandhout: "Het is ongeveer dubbel zo druk als normaal"

Volgens De Tijd is er sprake van een "prijsexplosie", maar dat wil de Belgische Houtconfederatie niet in zoveel woorden bevestigen. "De houtverkoop in de bossen begint over enkele weken, dus we zal daar pas later concrete cijfers over kunnen geven", zegt algemeen secretaris François De Meersman. "Wellicht zullen de prijzen stijgen, maar ik denk niet dat het een explosie zal zijn."