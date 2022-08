Hulpvragen bij sociale dienst Genk laatste 4 jaar met helft toegenomen: "Doordat het leven steeds duurder wordt"

"We werken bijvoorbeeld rond wonen samen met de sociale woonmaatschappij en met Fluvius", gaat Roncada verder. "Als we merken dat rekeningen niet betaald worden, dan kunnen we snel reageren en gaan samenzitten om te bekijken hoe we problemen kunnen oplossen, via bijvoorbeeld budgetbegeleiding of budgetbeheer."

"We proberen ook te helpen met premies. Zo hebben we een extra energiepremie gelanceerd en die is niet alleen bedoeld voor mensen met het statuut van hoge tegemoetkoming want steeds meer mensen krijgen het moeilijk. Er komt ook een zitdag rond "energie" waar mensen terechtkunnen met vragen, we bieden energiescans aan, ... Op die manier proberen we mensen die het moeilijk hebben toch zoveel mogelijk te ondersteunen", besluit Roncada.