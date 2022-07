Vogelgriepvirus wordt 2 vossen fataal in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

In Vlaanderen zijn minstens al twee vossen omgekomen door de vogelgriep. Dat blijkt uit onderzoek door het Agentschap Natuur en Bos. Eén van de dieren werd gevonden in Knokke-Heist en dat is niet zo verwonderlijk, zegt Muriel Vervaecke van het Agentschap. "In Knokke-Heist heb je het Zwin, een plek waar veel zeevogels komen en het is vooral bij die dieren dat het virus nu circuleert. In juni zagen we het vogelgriepvirus vooral bij zeevogels die in kolonies leven, nu bij meeuwen. Vermoedelijk heeft de vos de ziekte opgelopen door zieke vogels te eten." De andere vos werd gevonden in Kortenberg.