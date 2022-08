Intercommunale Ecowerf vraagt om op te passen voor wespen aan glasbol en gft-container

"We willen de mensen daarom vragen om het glas zoveel mogelijk schoon te maken, voor ze het in de glasbol gooien. Hoe minder resten van drank of eten, des te minder worden de wespen gelokt.", stelt Vanden Bosch. "Zet ook geen glas naast de bol, want ook dat lokt de wespen. Bel ons even en we komen de volle glasbol zo snel mogelijk leegmaken."

Wespen worden ook gelokt door gft-afval. Daarom vraagt Ecowerf om het deksel van je gft-container altijd te sluiten of er zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen wespen op afkomen als je hem opent om er afval in te gooien.