Waar is "onze" Panamarenko gebleven? Zeker 134 kunstwerken van Vlaamse gemeenschap zijn vermist

Elk jaar wordt de staat van de collectie gecontroleerd, en het is tijdens zulke checks dat aan het licht komt dat bepaalde kunstwerken missing in action zijn. Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang) vroeg aan minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) de nieuwste cijfers. Daaruit blijkt dat tussen 2012 en vorig jaar 134 kunstwerken als vermist zijn opgegeven. “160 als we de cijfers van dit jaar erbij tellen. En dat op slechts 1.100 gecontroleerde werken”, aldus Brusselmans. “Volgens kabinet-Jambon bestaat de collectie intussen overigens uit 27.000 in plaats van 18.000 stuks, hoewel dat cijfers officieel wordt gecommuniceerd. Weten ze wel wat er in hun collectie zit?”