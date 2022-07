KU Leuven zoekt naar apenpokkenvirus in rioolwater: "Afvalwater goede graadmeter"

"Als we het virus in het afvalwater vinden, dan wijst dat op een brede verspreiding", stelt Wollants. "We moeten ons dan afvragen wie er allemaal besmet kan zijn. En dan is het ook de hoogste tijd om maatregelen te nemen", waarschuwt ze.

De testen zijn nu een maand bezig, maar er is nog geen spoor van het virus gevonden. "Maar Sciensano zou dit soort onderzoek beter ook in andere grote steden laten gebeuren zoals Antwerpen, Brussel en Gent", waarschuwt Wollants. "Pas dan weten we hoe breed het virus verspreid is."