Limburgs luchtvaartbedrijf ASL Group koopt zes elektrische jets: "Kunnen verticaal opstijgen en landen"

Het Duitse bedrijf Lilium is op dit moment bezig met de ontwikkeling van de elektrische jets. De ASL group wil ze vanaf 2025 kunnen inzetten voor het vervoer van zakenmensen. "Het is een zeer belangrijke evolutie in de luchtvaartindustrie, een revolutie zelfs", vindt Johan Maertens van de ASL Group. "Want voor het eerst zullen volledig elektrische vliegtuigen personen kunnen vervoeren."