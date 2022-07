Man doodgeslagen in Italië met eigen kruk na uit de hand gelopen ruzie

Het voorval werd door verschillende mensen gezien, want het vond plaats op de drukste straat van het stadje Civitanova Marche, in het oosten van Italië. Politieagenten van de Squadra Mobile zijn momenteel bezig met getuigen te verhoren. Er zijn ook camera's in de buurt, die beelden zullen worden onderzocht. Daarnaast hebben voorbijgangers ook zelf videobeelden gemaakt. "De brute moord die vandaag plaatsvond in Civitanova laat me verbijsterd achter", zegt Mirco Carloni, de vice-president van de regionale regering. "Ik hoop dat er licht zal worden geworpen op wat er is gebeurd."