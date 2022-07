Loterijkoorts stijgt in de VS: jackpot Mega Millions bedraagt meer dan 1 miljard (!) dollar

Maar het is niet omdat de jackpot een miljard dollar bedraagt dat de potentiële winnaar zichzelf een miljardair kan noemen. Winnaars kunnen er voor opteren om jaarlijks een schijf van het volledige bedrag uitbetaald te worden, verspreid over een periode van 30 jaar. Ze kunnen er ook voor kiezen om het geld in een keer te ontvangen. In dat geval krijgt de winnaar 602,5 miljoen dollar, zo'n 590 miljoen euro.

In beide gevallen moet de winnaar hoe dan ook nog heel wat belastingen betalen op zijn winst. De federale belasting roomt sowieso 24 procent af van het totaal, een cijfer dat in bepaalde gevallen kan oplopen tot 37 procent. Daarna moet ook nog eens lokale belastingen afgestaan worden. In sommige staten, zoals California en Florida, worden geen extra belastingen aangerekend, terwijl de stad New York nog eens 12,6 procent extra belast. In het 'slechtste' geval blijft dus maar 350 miljoen dollar van de originele winst over.