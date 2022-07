Mysteries ontrafeld: wie woonde ooit op een kerkhof in Gent?

"Na de legerdienst gaat Roets even wonen en werken in Antwerpen, waar ook zijn vader verblijft. In 1958 vliegt hij opnieuw de cel in voor diefstal. Vijf jaar later komt hij vrij en trekt hij in bij zijn moeder in Gent. Twee jaar later zit hij al opnieuw vast. Dat patroon herhaalt zich. Even verblijft hij ook in een instelling op de Hundelgemsesteenweg in Gentbrugge, in 1970, vlakbij het kerkhof van Ledeberg", legt David uit terwijl hij door de documenten en de foto's bladert.