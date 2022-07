Neerslagtekort in Vlaanderen ligt opnieuw historisch hoog: "Veel meer aan de hand dan te weinig regenval"

Patrick Willems berekende dat wat we nu beleven, eigenlijk maar één keer om de 20 jaar zou mogen voorkomen, maar in werkelijkheid is dit al de vijfde heel droge zomer in zes jaar tijd, na 2017, 2018, 2019 en 2020. Alleen vorig jaar vormde een uitzondering. Toen hadden we een natte zomer en kon de natuur wat op adem komen. Sowieso is de concentratie van al die droge zomers op die korte tijdspanne op zich al historisch.

De grafiek van Patrick Willems hieronder toont aan dat we dezelfde weg opgaan als in 1976 en het ook bijzonder droge 2018. De getallen onderaan geven het aantal dagen aan sinds 1 april, momenteel zitten we met de dikke blauwe lijn voor dit jaar aan ongeveer 120 dagen (vier maanden). De verticale as links toont hoeveel millimeter het tekort bedraagt. De rode lijn toont hoe we vorig jaar nooit een een probleem van watertekort hadden.