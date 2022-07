Huisarts telefonisch raadplegen niet meer gratis en autokeuring weer zonder afspraak: dit verandert op 1 augustus

De sociale uitkeringen en pensioenen gaan deze maand met 2 procent omhoog. In september volgen ook de lonen van het overheidspersoneel.

Dat komt omdat de spilindex de afgelopen maand nog maar eens overschreden is, door de hoge inflatie. Vooral door de hoge energie- en voedselprijzen is het leven de voorbije maand weer een stuk duurder geworden.

Volgens het Planbureau zal de spilindex in december opnieuw overschreden worden. Met de overschrijdingen van in februari en april erbij zou de teller daarmee voor dit jaar op vier komen, het is geleden van 1982 dat dat nog gebeurd is.

