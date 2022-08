Op maïsveld in Bocholt wordt uitgetest of druppelirrigatie efficiënter is dan gewone beregening

Op enkele percelen van landbouwer Laurent Wyers in Bocholt voert het PVL momenteel een proef uit met druppelirrigatie. Sander Palmans van PVL legt uit hoe dat werkt: "We gaan het water in verdeelslangen over het hele veld aanbrengen en met kleine druppelslangetjes tussen de rijen maïs gaan het we het dan mooi verdelen." En dat heeft enkele voordelen, zo gaat Palmans verder. "Doordat de slangetjes onder de grond liggen is er nauwelijks verdamping van het water, de maïs wordt minder nat waardoor er minder kans is op schimmelvorming en je moet geen maïs platrijden."