Acteurs "F.C. De Kampioenen" vragen duiding bij afleveringen: "Sitcom-publiek begrijpt uitvergrote archetypes" 

Ze vragen duiding bij bepaalde afleveringen. "Dat zou bijdragen tot een beter begrip en maatschappelijk bewustzijn bij de toeschouwers, een beetje zoals Disney dat ook bij bepaalde van haar filmklassiekers doet." De acteurs benadrukken dat ze een rol vertolkten, en dat in een sitcom.



"We hebben gedurende 30 jaar met veel passie gestalte gegeven aan compleet fictieve personages in een sitcom. We entertainden een breed publiek dat dit genre apprecieert en het essentiële kenmerk van elke sitcom begrijpt : uitvergrote, archetypische personages die op voorspelbare manier reageren op een onvoorspelbare situatie."

Het is volgens hen nooit de bedoeling geweest te stigmatiseren of te polariseren, alleen maar om te amuseren. "Laat daar geen misverstand over bestaan. We hopen dan ook dat men op een serene manier kan kijken naar de comedyreeks", besluiten ze.