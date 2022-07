Popster Shakira riskeert 8 jaar cel en 24 miljoen euro boete voor belastingfraude in Spanje

De advocaten van Shakira bevestigen dat het grootste deel van Shakira's inkomsten tot 2014 afkomstig was van haar internationale tournees en dat zij tot dan niet meer dan zes maanden per jaar in Spanje woonde, een vereiste om haar fiscale woonplaats in het land te vestigen.



Eerder deze week weigerde de zangeres daarom ook al om een schikking met de aanklager aan te gaan. Ze geeft aan dat ze bereid is om naar de rechter te stappen en is ervan overtuigd dat die in haar voordeel zal beslissen. De rechtbanken moeten nu beslissen of er een proces komt en wanneer. Tot dan blijft volgens de advocaten van Shakira de mogelijkheid bestaan om tot een schikking te komen.