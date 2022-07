Familie met ballen: laatste wens van Mexicaanse grootmoeder vervuld met megagrafzerk in vorm van penis 

Voor Doña Cata was een penis niet zomaar een lul. Het staat symbool voor durf, lef en passie. Catarina groeide op in Mexico, in pure armoede en zonder onderwijs. Toch werd ze door hard werken een gevestigde naam in het dorpje Misantla. Voor politici was ze een graag geziene gaste met veel invloed.



Het Mexicaanse woord voor penis is trouwens "verga", maar kent verschillende betekenissen. Verga kan beledigend zijn, maar evengoed een compliment zijn en wijzen op iets cool. "Oma zei altijd dat onze familie bestond uit vergas, dat we konden bereiken wat we maar wilden in het leven, en zeker de meisjes in dit macholand. Je mag niet opgeven. Als er problemen opduiken, pak je ze aan ", vertelt kleinzoon en gewezen burgemeester Mota Limón aan de site Vice World News. Doña Cata stond erom bekend taboes te doorbreken.



Bekijk hier de onthulling van de betekenisvolle grafzerk: