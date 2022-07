Politie bekogeld tijdens arrestatie in Sint-Joost-Ten-Node

In Sint-Joost-Ten-Node is woensdag een man opgepakt die bij een politiecontrole probeerde weg te vluchten op een step. De arrestatie werd bemoeilijkt door enkele omstanders die zich weerspannig gedroegen, maar toen ze beseften dat een van de politiemensen een bodycam droeg, de-escaleerde de situatie. “We maken nu al drie maanden gebruik van bodycams” reageert de politiezone Brussel Noord. "Deze toestellen kunnen - zoals dit ook het geval was bij deze interventie - een ontradend effect hebben en latere beeldanalyses mogelijk maken.”