Politie onderschept elektrische step die 80 km / uur haalt op fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen

Hoewel 96 procent van de autobestuurders zich aan de snelheidslimieten hield langs de fietsostrade, bleken snelheidsduivels vooral het fietspad zelf onveilig te maken. Opvallend was een elektrische step die opgedreven was. Op de rollen haalde die step 80 kilometer per uur. De agenten namen de step dan ook in beslag.