Skelet van Gorgosaurus geveild voor 6,1 miljoen dollar

Volgens Sotheby's gaat het om een van de duurst verkochte dinosaurussen ooit. Toch is er nog een groot verschil met de Tyrannosaurus Rex, waarvan in 2020 nog een exemplaar voor 31,8 miljoen dollar over de toonbank ging.

De Gorgosaurus, bijna 3 meter hoog en 6,7 meter lang, werd in 2018 ontdekt in de Judith River, een zijrivier van de Missouri, in de Amerikaanse staat Montana. Sindsdien was het skelet in particuliere handen. Het veilinghuis schatte de waarde tussen de 5 en 8 miljoen dollar door de "opmerkelijke staat" van het skelet. Het is voorlopig niet duidelijk wie de koper is.



De Gorgosaurus of ‘woeste hagedis’, die net als de T-Rex tot de familie van de Tyrannosauridae behoort, leefde in het Laat-Krijt en stierf ongeveer 77 miljoen jaar geleden uit.