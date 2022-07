Volledig ontkoppelen tijdens de vakantie: "Ideaal moment om je smartphone even aan de kant te leggen"

Uit de Digimeter blijkt dat het aantal Vlamingen dat zichzelf minstens één regeltje oplegt om het smartphonegebruik te reguleren vorig jaar is toegenoemen, in 2020 was dat nog 90 procent, in 2021 93 procent.

Notificaties afzetten is één van de ‘populairste’ maatregelen met de helft van de Vlamingen die dit reeds in de praktijk brengt, een fikse stijging ten opzichte van 2020 (+11%). Ook de smartphone op stil of ‘trilstand’ zetten steeg met 8 procentpunten tot 60 procent. Daarnaast gingen ook meer Vlamingen de smartphone minder gebruiken voor het slapengaan (van 20 naar 23 procent).