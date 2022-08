Probeer jij je energiefactuur te verlagen? 10 tips om je voor te bereiden op de dure wintermaanden

Hoe zit dat concreet? “Stel: je kamerthermostaat staat op 21 graden. In de zomer draaien veel mensen de kraantjes van hun radiatoren dan dicht, en zo haal je misschien die 21 graden niet", zegt Willekens. "Op dat moment gaat de thermostaat aan de ketel het signaal geven om te blijven draaien. Dat is iets wat we heel veel tegenkomen”, klinkt het.

Willekens raadt ook aan om de ruimte waar de thermostaat hangt voldoende warm te houden. “Die temperatuur bepaalt of de thermostaat de ketel in gang houdt, of niet. Ook de plaats van de thermostaat kan een verschi maken. Sommige mensen leven vooral in de keuken: dan is het beter om daar de thermostaat te hangen. Voor andere mensen is dat dan weer de living.”