Groene trui van Wout van Aert levert vzw To Walk Again 12.500 euro op

De opbrengst van de trui is zeer welkom voor de vzw. Begin deze week kwam To Walk Again nog in het nieuws omdat ze hun middelen sterk zagen slinken. "De tunnel was deze week even heel donker. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. We moeten onszelf heruitvinden en herstructureren door de pandemie en het conflict in Oekraïne. We moeten een nieuw pad uitstippelen en zijn nu aan het bekijken met welke partners we dat kunnen doen."