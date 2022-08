Toeristische ondernemers in Limburg tevreden over eerste helft zomer: cijfers evenaren bijna recordjuli van vorig jaar

Op het Limburgse fietsroutenetwerk werden deze maand 640.000 fietsers geteld. Dat zijn er bijna 14% meer dan in juli 2021, toen het regenweer het fietsplezier wel behoorlijk afremde. Maar het zijn er ook 22 procent meer dan de meer normale juli van 2019. "De populariteit van Limburg als fietsbestemming blijft stijgen", verklaart voorzitter van Visit Limburg Igor Philtjens (Open VLD). "Investeringen in kwaliteit en nieuwe fietsbelevingen zoals Fietsen door de Heide in het Nationaal Park en Fietsen door de Bomen in Bosland lokken heel wat gasten van buitenaf."

De Limburgse dagattracties profiteren mee van het zonnige weer en waren doorgaans goed volzet de voorbije maand, zeker de buitenattracties zoals speeltuinen en waterrecreatie. Ook domein Bokrijk maakte een succesvolle maand juli mee, met 40.000 bezoekers. Onder meer het zomercircus speelt daar een rol in, laat het domein weten.

Met een totale bezetting van boven de 72% doen de Limburgse logies het in juli bijna even goed als in de recordzomer van 2021. Toen lag de bezetting nog enkele procenten hoger, met 78%. Deze zomer weten ook Nederlandse en Duitse bezoekers weer de weg naar Limburg te vinden. En dankzij de zon in juli kwamen daar ook nog extra late beslissers bovenop. "Een bevestiging dat Limburg een volwaardige bestemming is geworden in de ogen van onze gasten", besluit Igor Philtjens.