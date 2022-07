B(r)itse "War of the WAGs" beslecht: voetballersvrouw Rebekah Vardy verliest rechtszaak tegen Coleen Rooney

Wie op dit moment de Britse media raadpleegt, zal zien dat zowat alle headlines beheerst worden door de uitspraak in de zogenoemde “War of the WAGs”.

WAGs, zijnde “Wives and Girlfriends” (vrouwen en vriendinnen) van bekende voetballers. In dit geval gaat het dus over de respectievelijke wederhelften van de voetbalvedette-op-rust Wayne Rooney en Leicester City-topper Jamie Vardy.

Mevrouw Vardy had mevrouw Rooney twee jaar geleden voor de rechter gesleept wegens smaad. Rooney had Vardy ervan beschuldigd dat ze details uit haar privéleven had gelekt naar de Britse roddelpers.

Tot die conclusie was Rooney gekomen na uitgebreid onderzoek, die haar de bijnaam “Wagatha Christie” opleverde, een samentrekking van WAG en de bekende Britse misdaadschrijfster Agatha Christie.