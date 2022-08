Veilig en aangenaam zwemmen in open water? Het kan in de Paalse plas in Beringen

"Geen tegeltjes tellen, geen chloorwater, vrijheid, terug in de natuur zijn." Het zijn de redenen waarom zwemmer David graag in open water zwemt. "Ik moet zelf bijna 30 km rijden om hier te kunnen komen zwemmen. In Hasselt is er helemaal niets. Deze plek is het dichtstbij. Of ik moet naar Maastricht." In het buitenland gelden er andere regels voor zwemmen in open water. "In Nederland leren ze van jongs af aan omgaan met de gevaren van open zwemmen. Je kan perfect gaan zwemmen in het kanaal, maar niet vlak bij een sluis. In Nederland weten ze dat en daar doen ze dat ook niet. Gevaren leren herkennen kan alleen maar door het toe te laten. Ik zou mijn kinderen dat ook willen leren", vindt David.