Verrassende ommekeer in VS: afvallige Democratische senator steunt klimaatplan van Biden nu toch

Waar gaat het nieuwe wetsvoorstel over

Volgens de Democratische fractieleider in de Senaat Chuck Schumer is dit “de grootste klimaatbevorderende wetgeving die ooit door het Congres is aangenomen".

Het nieuwe wetsvoorstel moet de VS helpen om de koolstofuitstoot tegen 2030 met ongeveer 40% te verminderen. Dat is 10% minder dan wat vooropgesteld werd in het klimaatakkoord van Parijs.

Er zijn verschillende elementen overgenomen uit het gesneuvelde Build Back Better-plan, zij het afgezwakt..