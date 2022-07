Vlaanderen vraagt schorsing vergunning windmolenpark in Dalhem, vlak bij Voeren

De Waalse regering gaf Engie in beroep de toelating om zes turbines van 150 meter hoog te bouwen, op de grens met 's Gravenvoeren. Maar de vergunning is erg omstreden omdat de Euregio ook genomineerd is voor de bouw van een Einsteintelescoop, een ondergronds onderzoekscentrum dat de zwaartekrachtgolven kan onderzoeken. Dat wetenschappelijk onderzoek zou meer dan 1.500 jobs in de Euregio kunnen opleveren, maar dan mogen er bovengronds geen storende factoren zoals windturbines gebouwd worden.