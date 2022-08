Vlucht overboekt? Hoe komt dat en wat kan je eraan doen?

Onlangs kreeg "De Inspecteur" op Radio 2 een mailtje van Anne Cardon. Haar zoon had in februari een vliegtuigticket naar Kopenhagen geboekt, waar hij eind mei heen zou gaan. Maar een week voor vertrek werd hij opgebeld met de mededeling dat de vlucht overboekt was en dat hij een nieuwe vlucht moest boeken. Anne vraagt zich af: hoe wordt bepaald wiens vlucht geannuleerd wordt bij een overboeking?