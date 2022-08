Wommelgem krijgt twee nieuwe huisartsen bij na oproep om groepspraktijk te starten

Er is sprake van een tekort wanneer er minder dan negen huisartsen per tienduizend inwoners in de gemeente wonen. "We merken dat verschillende huisartsen op een oudere leeftijd komen. De meesten werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. We zien ook na een bevraging door de eerstelijnszone dat jongere collega's eerder geïnteresseerd zijn om bij een groepspraktijk aan te sluiten. Vandaar ons idee om alvast een gebouw ter beschikking te stellen", aldus Gys.