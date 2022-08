Yvette (70) is al 40 jaar kookouder van Chiro Amigo's uit Pamel: "Eens Chiro, altijd Chiro"

Afgelopen zondag is Yvette tijdens het meisjeskamp in Nieuwpoort in de bloemetjes gezet. "Alle kookouders van vroeger waren aanwezig, en ook mijn kinderen kwamen naar hier. De meisjes hebben ook een speciaal lied gecomponeerd en gezongen. Een complete verrassing", vertelt Yvette aangedaan.

Intussen heeft Yvette al enkele generaties van kinderen zien passeren. "Alle leden zeggen dat het eten op kamp heel lekker is. Als je dat steevast op de kaartjes ziet staan die ze versturen naar huis, doet dat veel deugd. De kinderen zijn nog even dankbaar als vroeger. Ik draag ze allemaal in mijn hart", besluit Yvette.