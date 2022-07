Zeldzame spitssnuitdolfijn spoelt aan op strand tussen De Haan en Wenduine

Tussen De Haan en Wenduine is vanmorgen een levende spitssnuitdolfijn aangespoeld. Dat is bijzonder uitzonderlijk, want normaal komen de dieren alleen in de Atlantische Oceaan voor. De dolfijn werd opgemerkt rond 8 uur. "Hij had geen verwondingen", zegt Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

"De brandweer is er ook vrij vlot in geslaagd om hem terug in zee te slepen, tot voorbij één van de zandbanken. Maar de kans is groot dat hij de komende dagen opnieuw aanspoelt, hetzij bij ons, hetzij in Nederland of in Frankrijk. De Noordzee is veel te ondiep voor spitssnuitdolfijnen. Normaal gaan ze tot duizend meter onder het wateroppervlak, terwijl de Noordzee maar een maximale diepte heeft van 50 meter.