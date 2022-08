Zonnig zomerweer lokte in juli een kwart meer dagjestoeristen naar de kust dan vorig jaar

Juli is nog niet volledig voorbij, maar het staat nu al vast dat het een mooie maand wordt voor de toeristische sector aan zee. Op basis van de signalen van mobiele telefoons wordt het aantal dagjestoeristen nu al op 2,3 miljoen mensen geschat. De topdagen waren zondag 24 juli, met 145.000 dagtoeristen, gevolgd door zondag 17 juli met 140.000 bezoekers. In totaal kwamen er bijna een kwart meer mensen naar de kust dan in juli 2021. Belangrijke oorzaak is uiteraard het weer. Het was de voorbije weken een stuk zonniger, droger en warmer dan in dezelfde periode vorig jaar.