"Zwarte zaterdag" op de weg in Frankrijk, ook elders in Europa lange files verwacht 

Heel wat autoreizigers riskeren komend weekend dus sowieso in de file te staan. "Voor wat vertrekkende reizigers betreft, vertrek het liefst op zondagnamiddag of op maandag als je die mogelijkheid hebt. Om terug te komen, wacht je beter tot na het weekend. Dan heb je veel minder kans op files", klinkt het bij mobiliteitsorganisatie Touring.

Verder raadt Touring aan om er zeker voor te zorgen dat je wagen technisch in orde is, zodanig dat je zelf geen nieuwe file veroorzaakt door panne. "Wegens de hitte moet men rekening houden met het koelsysteem dat op volle kracht zal werken", zegt Danny Smagghe van Touring. "En je ontneemt best ook niet te veel energie aan de batterij. We weten dat mensen volop de airco gebruiken, maar je moet daar toch een beetje spaarzaam in zijn want anders kan je bij een versleten batterij snel stil komen te staan. Ook je banden moeten in orde zijn, want je kan een klapband krijgen door de hitte."

Je moet niet alleen op je wagen letten, maar ook op jezelf en je passagiers. "Stop zeker om de twee uur om de benen te strekken en de vermoeidheid weg te krijgen. Vermoeidheid is even slecht als een teveel aan alcohol. En drink op tijd, zorg er dus voor dat je drank meehebt in de wagen."