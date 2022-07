Amerikaans voorstel verbod op semi-automatische wapens haalt het met haken over de sloot in Huis van Afgevaardigden

De afgelopen maanden vonden weer een reeks erg bloederige schietpartijen plaats in de VS. Op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag, schoot een jongeman nog 7 mensen dood en verwondde meer dan 30 anderen in Highland Park, in Chicago. Eind mei schoot een 18-jarige schutter 19 kinderen en twee leerkrachten dood in een basisschool in Uvalde, Texas, een week nadat een andere 18-jarige in Buffalo om racistische motieven 10 mensen doodschoot.



Afgelopen maand nam het Congres over de partijlijnen heen een wet aan tegen wapengeweld, maar die kwam niet in de buurt van de voorstellen tot hervorming van president Joe Biden. De Democraten maken gebruik van hun meerderheid in het Huis - die ze mogelijk na de Midterms in november kwijt zijn - om wetten door te voeren, bijvoorbeeld voor de bescherming van het homohuwelijk of het recht op abortus.



Verwacht wordt dat ook deze wetten niet goedgekeurd zullen worden door de Senaat, waar de Democraten een flinterdunne meerderheid hebben (50-50 met de vicepresident die de doorslaggevende stem heeft bij een ex aequo). In de Senaat is een meerderheid van 60 stemmen nodig om een wet te stemmen.