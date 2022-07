Ook New York roept noodtoestand uit door het stijgende aantal besmettingen met apenpokken

De concentratie van de uitbraak situeert zich in New York City met meer dan 1.100 gevallen op een totaal van 1.400 besmettingen in de staat. In heel de VS zijn volgens de gezondheidsdienst CDC al 5.189 besmettingen bevestigd. Door de noodtoestand uit te roepen kunnen lokale besturen meer middelen krijgen om de uitbraak (preventief) in te perken.

Donderdag had New York het virus al uitgeroepen tot een direct gevaar voor de volksgezondheid. Ook de stad San Francisco riep de noodtoestand uit.

Eerder deze week lieten de autoriteiten weten dat New York 110.000 extra dosissen van het apenpokkenvaccin zou krijgen van de federale overheid. 80.000 vaccins gaan naar New York City waar er de voorbije dagen al mensen op campussen aanschoven om een eerste prik te krijgen.