Bestelwagen gemeente Bredene brandt uit aan de duinen, geen gewonden

Aan de kust, in Bredene, was deze voormiddag een zwarte rookpluim te zien nadat een bestelwagen van de gemeente er door een nog onduidelijke oorzaak is uitgebrand.

"Het gemeentepersoneel was met de bestelwagen vuilnis aan het ophalen toen er plots brand uitbrak. Ze hebben snel gehandeld en gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", verklaart burgemeester Steve Vandeberghe (Vooruit). De uitgebrande bestelwagen is al een vrij oud voertuig, maar was wel pas gekeurd. "We gaan verder onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren, het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt."