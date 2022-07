Bestuurster die afgeleid is door wesp botst tegen gevel en gaat over de kop

De gevel van de woning raakte beschadigd, maar de woning is niet onbewoonbaar. De bestuurster van de auto was wellicht even afgeleid door een wesp in de auto en verloor daardoor de controle over het stuur. De bestuurster bleef ongedeerd en kon op eigen kracht uit het voertuig geraken.

Door het ongeval zit een tiental woningen een tijdlang zonder stroom.