Café De Liermolen in Grimbergen blijft nog dicht tot volgend jaar

De erfgoedsite is nu al een populaire bestemming, zowel voor fietsers als wandelaars maar de bedoeling is om de site nog meer op de kaart te zetten. “We willen dit echt in de markt zetten”, zegt Roosen. “De site ligt aan de ingang van de Oostelijke Maalbeekvallei. We willen hier naast horeca ook een toeristisch infopunt onderbrengen. Daarnaast gaan we hier ook een B&B in onderbrengen voor zes tot acht gasten. De extra plaatsen op de erfgoedsite aan de Liermolen zijn een toeristische troef voor onze gemeente.”