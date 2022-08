Depressie en paniekaanvallen: hulpverleners zien meer ernstige mentale problemen bij vluchtelingen uit Oekraïne

Daarom is het belangrijk dat deze oorlogsvluchtelingen de weg naar de hulpverlening vinden. En dat is niet makkelijk, want net zoals bij ons, heerst er bij de Oekraïners veel schaamte over psychologische problemen.

"Ze vrezen ook dat werkgevers hen niet meer zullen willen aannemen als ze psychologische begeleiding hebben gehad. En ze zijn ook bezorgd over de kostprijs ervan. Maar daar kunnen we heel duidelijk zijn", zegt Serneels: "Onze psychologische ondersteuning is gratis en de vertrouwelijkheid is gegarandeerd".