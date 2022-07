Eddie uit "Stranger things" jamt met Metallica "Master of puppets": "Ik voel me verbonden met jullie"

Quinn vertolkt de rol van Eddie Munson in "Stranger things". In het tweede volume van het voorbije seizoen dat begin juli uitkwam, speelt Eddie op indrukwekkende manier de volledige solo uit "Master of puppets", een Metallica-klassieker. Door die passage kreeg het nummer - net zoals "Running up that hill" van Kate Bush - uit 1986 een zetje in hitlijsten, onder bij Spotify.



Metallica reageerde eerder al op sociale media vol lof over de "Stranger things"-bedenkers die muziek uit de jaren 80 integreren in de serie. "Niet alleen om "Master of puppets" op te nemen, maar ook om er zo'n doorslaggevende scène aan te koppelen", klonk het.