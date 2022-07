Taylor Plysier (16) uit Hooglede Europees kampioene katapultschieten bij de dames

Katapulten zijn in heel wat landen verboden, onder meer bij onze noorderburen. "Tot voor een paar jaar was dat ook zo in België, toen mocht je zelfs geen katapult in je auto hebben omdat het als een verboden wapen werd bestempeld", zegt Plysier. "Gelukkig is dat veranderd. De wedstrijden worden gehouden in een afgesloten kooi van 10 meter lang zodat er geen gevaar is voor het publiek. Het is een mooie sport, maar het blijft een wapen. Met zo’n katapult kan je behoorlijk veel schade aanrichten."